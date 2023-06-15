Дело рассмотрела апелляционная коллегия, передаёт портал «Мой ГОРОД».

Сегодня, 15 июня, в областном суде рассмотрели апелляционную жалобу 28-летней Бакытгуль Ираткызы и её адвоката Амирхана Кулекешова.

Пятого мая в специализированном межрайонном уголовном суде девушку признали виновной в убийстве 35-летнего мужчины, которое произошло 16 ноября прошлого года в гостинице «Саяхат». Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Однако не согласившись с таким решением, осуждённая решила обжаловать приговор. Амирхан Кулекешов мотивировал это тем, что у Ираткызы не было намерений убивать мужчину, а случившееся является стечением обстоятельств. Кроме этого, адвокат подчеркнул, что девушка страдает слабоумием.

Рассмотрев жалобу, апелляционная коллегия решила оставить приговор суда первой инстанции без изменений. Постановление вступает в силу со дня его провозглашения.