Его признали аварийным.

Фото с сайта единого архива ЗКО

Сейчас в городе под охраной находятся 138 памятников градостроительства и архитектуры. Из них восемь памятников республиканского значения и 130 местного. Проведение реставрации памятников культуры и истории вне плана запрещается.

— Научно-реставрационные работы осуществляют на основании утверждённого уполномоченным органом плана. Средства выделяют с государственного бюджета и распределяют в соответствии со сметной документацией. Также реставрация осуществляется за счёт привлечённых инвестиций, за счёт собственников и пользователей памятников истории и культуры, — рассказал директор инспекции по охране историко-культурного наследия ЗКО Бек Жангиров.

Фото с сайта единого архива ЗКО

Сейчас 37 памятников архитектуры и градостроительства являются жилыми домами. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения, за исключением права на уничтожение. Ремонтные работы и реставрации они могут проводить по согласованию с инспекцией.

Фото с сайта единого архива ЗКО

Сейчас жилой дом на улице Чапаева признан аварийным и лишён статуса памятника архитектуры местного назначения.

Также стало известно, что в этом году запланировано реставрировать исторические здания местного значения:

первая воинская типография, музей и библиотека, ныне кожно-венерологический диспансер, построенный 1836 году;

доходные дома купца Овчинникова, ныне госпиталь с поликлиникой МВД РК, который построен в 19 веке;

медресе, где учился Габдула Тукай — сейчас это жилой дом 19 века;

дом врача и больница, ныне городская поликлиника №3, построенная в конце 19 века;

женская гимназия, сейчас это городская вечерняя общеобразовательная школа, построенная в конце 19 века;

отделения государственного банка, ныне департамент казначейства —19 век постройки;

здание областного казахского драмтеатра, который построен в 2001 году;

главный корпус Западно-Казахстанского университета имени Утемисова, 1937-1939 годов постройки;

русский драматический театр имени А.Н Островского, 1859 год;

Дом купцов Ванюшиных — 19 век.

Также инспекция направила список в министерство культуры и спорта для включения в план реставрации:

дом наказанных атаманов, ныне – здание поликлиники УВД, 1823 года постройки;

дом купца Карева, ныне – здание областной филармонии, 1901 года постройки;

типовая городская усадьба, ныне – здание военной прокуратуры, 1878 год постройки.

https://mgorod.kz/nitem/100-let-ispolnilos-edinomu-arxivu-zko/

