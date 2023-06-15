Профилактику производственного травматизма обсудили на встрече с коллективами в Аксае

ПО информации управления по инспекции труда ЗКО, в соответствии с утвержденным графиком выездов государственными инспекторами труда по учреждениям и предприятиям для проведения разъяснительной работы по основам трудового законодательства и профилактике производственного травматизма, 14 июня текущего года государственным инспектором труда управления по инспекции труда Сиражевым проведена очередная информационно-разъяснительная встреча в коллективе Аксайского филиала ООО «Флагман».

- Основной целью данной встречи является – повышение правовой культуры работодателей и разъяснение таких актуальных вопросов, как последствия нарушения трудового законодательства, вопросов заключения трудовых договоров, в том числе электронных, важности своевременной выплаты обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений, условия труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, а также профилактика производственного травматизма, - сообщили в ведомстве.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями, на поставленные участниками вопросы государственным инспектором труда были даны подробные ответы.