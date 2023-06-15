По словам акима Аксая Арсена Баяндыкова, в городе активно продолжается развитие жилищного фонда и инфраструктуры, обеспечивая комфортное проживание горожан. Общая площадь жилищного фонда составляет 1042,8 тыс. кв. м, включающая в себя 8431 квартиру в 152 многоэтажных домах и 8388 частных усадебных домах. С 2014 по 2021 год было введено в эксплуатацию 690 квартир и 100 усадебных домов.



Особое внимание уделяется развитию индивидуального жилищного строительства. В районе Аралтал г. Аксай земельные участки были предоставлены 1100 заявителям для строительства жилых домов на индивидуальных жилых участках (ИЖС). Также проводится работа по подведению инженерных коммуникаций (ИКС) на ПДП «Жилой массив-2» для 800 земельных участков.

В 2021 году в рамках программы "Нұрлы жер" в 10 микрорайоне г. Аксай завершилось строительство двух 9-этажных жилых домов с 126 квартирами в каждом, где будущие жильцы получили ключи от своих новых квартир. В настоящее время идет строительство трех 9-этажных домов: двух с 126 квартирами и одного с 198 квартирами.



Планирование развития города тесно связано с ростом населения. В 2021 году был утвержден генеральный план города Аксай с учетом ожидаемого прироста населения в размере 65 тыс. жителей. Аким города Арсен Баяндыков подчеркнул важность этих мероприятий для обеспечения комфортных условий проживания жителей Аксая.