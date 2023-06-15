Руководитель ТОО обратился с жалобой в антикоррупционную службу.

Фото из архива "МГ"

В антикоррупционной службе по Атырауской области сообщили, что в региональную палату предпринимателей обратился руководитель ТОО с жалобой на незаконные действия управления государственных доходов Атырау.

— Налоговики необоснованно взыскали со счёта ТОО 41,8 миллиона тенге для погашения дебиторской задолженности перед другим предприятием. При этом фактически задолженности не имелось. Предприниматель не мог выплатить 42 сотрудникам заработную плату, оплатить налоги и исполнять договорные обязательства, — отмечают в ведомстве.

По результатам организованной Антикором встречи с руководством департамента государственных доходов и региональной палаты предпринимателей, принято положительное решение по возврату незаконно снятых средств. На сегодня производится возврат денег предпринимателю.

