Фото с сайта Sputnik Казахстан В рамках визита представитель Агентсва посетил следующие объекты в г.Уральске: акимат города Уральск; - отдел регистрационно-экзаменационной практики Управления административной полиции Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области; - отдел №1 Департамент «Центра обслуживания населения» филиала ЗКО НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» в г.Уральск. В городском акимате реализован проект «Доступный акимат». Данный проект позволил услугополучателям получать государственные услуги в более качественных условиях. Создана удобная площадка для приема и обработки документов физических и юридических лиц, осуществляемых отделами акимата г.Уральск альтернативным путем, внедрена удобная система электронной очереди, имеются удобные места для ожидания, кондиционер. В целях профилактики коррупции в зале обеспечены показ видео роликов на антикоррупционную тематику, о порядке получения государственных услуг и обжалования их результатов. В рамках проекта «Доступный акимат» оказываются 10 видов государственных услуг отделами земельных отношений, архитектуры,и градостроительства г.Уральск. За период реализации Доступного акимата оказано 2466 госуслуг Также проектом оказываются и дополнительные услуги, такие как выдача разрешения на строительство ИЖСхозяйственных построек и т.д. В ходе визита городского акимата Муксимов С.С. ознакомился основными показателями работы и результатами анализа проекта Доступный Акимат и высказал свои рекомендации по улучшению работы проекта. Государственные услуги оказываемые в сфере регистрации автотранспортных средств являются одним из востребованных в настоящее время. Для предоставления указанных услуг в качественном формате созданы СпецавтоЦОНы в большинстве областях страны. Однако, по Западно-Казахстанской области Спец ЦОНы отсутствуют, услуги оказываются регистрационно-экзаменационным отделом Управления административной полиции ДВД ЗКО в трех местах (г.Уральск, Бурлинском и Казталовском районах). В тот же день, он проинспектировал исполнение ранее озвученных поручений по повышению качества оказания государственных услуг в (ОРЭП УАП ДВД ЗКО). В ходе инспектирования Отдела регистрационно-экзаменационной практики Управления административной полиции Департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области Муксимов С.С. ознакомился с работой в части регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений, а также проведена встреча с услугополучателями. По итогам встречи, Директор Департамента рекомендовал создать все необходимые условия для граждан при получении государственных услуг в РЭО, несмотря на отсутствие в области СпецЦОНов. Одним из самых распространенных мест получения государственных услуг является центры обслуживания населения. В ЦОНах обеспечиваются условия для удобного и качественного получения государственных услуг.В Западно-Казахстанской области насчитывается 14 отделов ЦОН за 8 месяцев текущего года через государственную корпорацию «Правительство для граждан» 993529 государственых услуг. В ходе визита Муксимов С.С. ознакомился с работой ЦОНов в области, побеседовал с посетителями о качестве получаемых в ЦОНе государственных услуг и пояснил, что Агентство выражает готовность к получению конструктивных предложений от населения по улучшению работы услугодателей, в том числе посредством специальной рубрики наинтернет-ресурсе Агентства. За 8 месяцев 2017 года в Западно-Казахстанской области госорганами оказано 2 571 578 государственных услуг, из них оказанных в бумажном виде – 592126 (или 23% от общего числа оказанных услуг), оказанных через Госкорпорацию– 887929(или 34,5%), оказанных в электронном формате – 1091523(или 42%). Также, Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области за 8 месяцев 2017 года проведено34 проверки, из них 26 внеплановых (9 внеплановых по обращениям, 17 внеплановых по поручениям Агентства) и 8 выборочных проверок. В ходе проведенных проверок выявлено 1971 нарушений. Привлечено к дисциплинарной ответственности 12 сотрудников услугодателя (7 при выборочных и 5 при внеплановых проверках).