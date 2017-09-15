Администрация школы не выполнила предписание ЧС летом, за что деятельность школы была приостановлена на 10 суток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, в мае 2017 года отдел по ЧС Казталовского района, выявив нарушения норм и правил противопожарной безопасности по результатам плановой проверки противопожарного состояния школы, составил предписание об устранении нарушений, предоставив школе соответствующий срок.
- При повторном пожарно-техническом обследовании выяснилось, что  требования по исполнению предписания не были выполнены, - пояснили в пресс-службе суда.

Суд, рассмотрев административное дело, назначил общеобразовательной школе административный штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге), с приостановлением деятельности школы сроком на 10 суток.