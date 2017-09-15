Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВВД ЗКО, жители района занимались незаконным хранением и приобретением сайгачьих рогов. - 11 сентября задержаны еще двое жителей Бокейординского района 1969 и 1992 года рождения, которые также занимались незаконным приобретением и хранением рог сайги. Изъятые рога были направлены на судебно-биологическую экспертизу, - пояснили в пресс-службе ДВДВ ЗКО. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими животными".