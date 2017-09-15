Как рассказала хозяйка КХ «Восход» Лариса КИМ, свое предпринимательство они организовали с мужем в прошлом году. - Начинали, как и все, с нуля. Для начала мы оформили землю и крестьянское хозяйство. Взяли 40 гектаров у государства в аренду. Подготовили ее для посадки. Закупили семена. Хоть и с опозданием, но все же высадили все овощные культуры, - рассказала Лариса. Владелеца КХ «Восход» рассказала, что сами они живут в городе Уральск, на поля приезжают как на работу. - На 40 гектарах мы посадили практически все виды овощей: 2 гектара огурцов, 5 гектаров помидор, зелень, 30 соток редиса, репку, лук, 8 гектаров перца, баклажаны, 0,5 гектаров капусты, тыкву, 1,5 гектаров кабачков, свеклу, кукурузу, морковь. Почти все кроме картофеля. В этом году сделали ряды пошире, для того чтобы можно было делать прополку с помощью трактора. Ухаживать за такой площадью - тяжелый труд. Хотя у нас в найме 15 рабочих, - отметила Лариса. Семья Ларисы КИМ родом из Узбекистана. -Наша семья переехала из Узбекистана города Бекабад Ташкентской области. Родители еще при союзе приехали трудиться в Казахстан. Работали в Алгабасе. А потом и вовсе приняли решение перебраться сюда. Я прибыла где-то 18 лет назад. Потом по частям переехала и вся семья. У нас у всех есть образование. Но так получилось, оказались все на полях. Но нам нравится заниматься земледелием, бахчеводством, - рассказала Лариса. – Помимо того, что это наш бизнес, лично для меня это еще и отдых. Находиться целыми днями на природе - это полезно для здоровья, свежий воздух, тишина и спокойствие. Продукцию КХ «Восход» реализует на центральном рынке. - Мой муж каждое утро отвозит на оптовый центральный рынок урожай. Там же его продает. В прошлом году было немного легче, государство субсидировало, а в этом году нет таких привилегий, - отметила Лариса. В будущем семья предпринимателей КХ «Восход» планирует только увеличивать поля и насаждения.