Иллюстративное фото с сайта infosmi.net Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом УВД г. Уральск 8 сентября задержали 35-летнего мужчину, который из дома торговал марихуаной. - В поселке Деркул мужчина незаконно продал марихуану общим весом 8,66 грамма, за что был задержан, - пояснили в ДВДВ ЗКО. Также 10 сентября в городе Аксай в 10 микрорайоне полицейскими была остановлена автомашина «Мерседес Бенц», где при досмотре 23-летнего пассажира был обнаружен сверток бумаги, в котором находилась марихуана. По двум фактам были возбуждены уголовные дела по статьям 296 "Незаконное обращение с наркотическими средствами" УК РК и 297 "Незаконное изготовление, хранение и перевозка наркотических средств" УК РК.