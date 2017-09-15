По словам, свою работу больница начала в 1867 году. - Когда больница только начинала свою работу, здесь было всего шесть коек. Для нашей больницы 150-летний юбилей - это большое событие. В военные годы здесь был один из самых больших госпиталей. Все это время здесь работали люди, преданные своей профессии, - пояснил Ерлан ТОКСАНОВ. - В честь нашего юбилея мы решили поставить на память во дворе Областной больницы монумент, посвященный всем медицинским работникам. Решение о его создании было принято нашим персоналом. Выбирая эскиз монумента, мы взяли за основу фразу: "Светя другим, сгораю сам". Монумент был изготовлен уральским. На нем изображены руки, которые держат горящую свечу. Также Ерлан ТОКСАНОВ поздравил ветеранов и сотрудников Областной клинической больницы с общим праздником и пожелал всем здоровья и благополучия.На торжественном открытии обелиска благодарственными письмами и нагрудными знаками были отмечены врачи Областной больницы. Одной из тех, кто получил благодарственное письмо за вклад в работу медучреждения, стала, которая работает в больнице врачом-нефрологом с 1995 года. - За то время, сколько я здесь работаю, изменилось очень многое. Появилось современное оборудование и технологии, которые повышают качество оказания медицинских услуг нашим пациентам, - рассказала врач-нефролог. - Хочется выразить огромную благодарность ветеранам Областной больницы, которые нас всему научили. Благодаря их труду мы стали опытными врачами. Поздравляю всех своих коллег с юбилеем и желаю им процветания и успехов.