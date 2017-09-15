С 1 сентября ученики 5 и 7 классов стали обучатся по учебникам с обновленным содержанием. Однако это новое содержание учебников по русскому языку вызвало бурю эмоций у родителей и учителей. Со слов родителей, задания в учебниках составлены так, чтобы ребенок обязательно сидел в Интернете и регистрировался в различных соцсетях. По этому поводу даже была создана инициативная группа родителей, которые намерены добиваться отмены таких учебников.