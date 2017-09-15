С начала года в Атырауской области введено в эксплуатацию 370 тысяч квадратных метров жилья, что по сравнению с аналогичным периодом больше на 20%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Так, с начала 2017 года в регионе велось строительство 37 многоквартирных жилых домов на 2007 квартир, общей площадью 135,6 тысячи квадратных метров. Из них уже готовы к сдаче 28 домов на 1557 квартир, общей площадью 106 тысяч квадратных метров.

На строительство инженерно-коммуникационной инфрастуктуры в 2017 году по области выделено 11,2 млрд тенге, из них 6 миллиардов из национального фонда РК.

Масштабная работа запланирована и на новый год. Так в 2018 году в двух микрорайонах Береке и Нурсая будут сданы в эксплуатацию 43 дома на 4 638 квартир общей площадью 234 тысячи квадратных метров. Строительство начнется в 4 квартале 2017 года. В настоящее время разрабатывается ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (свет, газ, вода, дороги, канализация, тепло).

Для рассмотрения и утверждения проектов по строительству жилья в регионе по госпрограмме «Нурлы жер» был создан региональный координационный совет. По итогам проведенного заседания принято решение о возможности субсидирования по кредиту заемщика ТОО «АВЕ&К» по 1 проекту - 50-квартирный дом общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров, общая стоимость проекта - 472 млн.тенге. Кроме того, банками второго уровня рассматривается проект строительства 5 домов на 256 квартир. Стоимость проекта составляет 1897,9 млн тенге.

Также стало известно, что по состоянию на 10 сентября 2017 года структура депозитной базы АО «ЖилстройСбербанк» составляет 46,3 тысячи договоров с накопленной суммой 15,5 млрд тенге. Непосредственным финансовым агентом программы «Нурлы жер» является АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания". На сегодня участие в Программе подтвердили 10 БВУ из них на данный момент АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", ДБ АО «Сбербанк» и АО "Банк ВТБ" уже подключились к программе и принимают заявки на получение субсидированных ипотечных займов. Здесь необходимо решить вопрос о необходимости регламентирования сроков рассмотрения БВУровня, предоставления кредита частным застройщикам.

Также в регионе планируется реализация пилотного проекта ИЖС. В целях создания единого архитектурного облика индивидуальной жилищной застройки, подготовлены 400 участков с подведенными ИКИ. Идет разработка ПСД 80 жилых домов, начало строительства планируется в 4 квартале текущего года.

До 2021 года в Атырау предусмотрено строительство 430 домов на 25284 квартиры. В области будут построены объекты социальной инфраструктуры, культурно-бытового обслуживания, административного и общественного назначения. А также, будет расширена автодорога Геолог-Талгайран протяженностью 20300 метров.