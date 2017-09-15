Месяц назад с заявлением в полицию обратился 32-летний житель города Атырау. Мужчина рассказал, что неизвестный, угрожая расправой с применением физической силы, вымогает у него крупную сумму денег - порядка 1 200 000 тенге. Как сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области по данному факту УВД г.Атырау было зарегистрировано дело по ст. 194 ч.2 п.2 "Вымогательство", после чего началось досудебное расследование. - В результате оперативно розыскных мероприятии была установлена личность подозреваемого. Им оказался 27-летний молодой человек. Вымогателя удалось задержать спустя месяц возле дома №48 по ул.Сатпаева сотрудниками УБОП ДВД Атырауской области в момент получения аванса. Потерпевший передал мошеннику 100 000 тенге, - рассказали в пресс-службе. Во время обыска в салоне автомашины марки Кia Soul, принадлежавшей вымогателю, под сиденьем водителя был найден газетный сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Кроме того, в багажнике автомобиля лежало оружие марки "ИЖ-17, которое также было изъято. - На данный момент, согласно ст.128 УПК РК "Основания задержания", подозреваемый находится в ИВС УВД г. Атырау, - сообщили в пресс-службе.