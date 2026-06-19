В Казахстане бьет рекорды производство куриных яиц, а импорт сократился вдвое. Однако вопреки логике рынка, цены на этот продукт резко поползли вверх, и Уральск оказался в числе антилидеров по темпам удорожания.

Аналитики сайта EnergyProm зафиксировали в стране долгожданный яичный бум - за январь-май 2026 года в РК произвели 1,9 млрд яиц (на 7,6% больше, чем за такой же период прошлого года). Это самый высокий показатель за последние четыре года. Казахстанские птицефабрики сейчас практически полностью закрывают внутренний спрос (на 96,5%), а завоз продукции из-за рубежа упал более чем в два раза.

Казалось бы, при таком изобилии ценники должны падать, но ситуация на прилавках складывается иначе.

Пока производители рапортуют об успехах, по состоянию на июнь 2026 года яйца первой категории в стране подорожали в среднем на 18,1% за год.

Западный Казахстан ощутил этот скачок сильнее большинства других регионов. Уральск занял четвертое место в стране по скорости роста цен - за год яйца в нашем городе подорожали сразу на 31,6%. Хуже дела обстоят только в Атырау (+40,2%), Усть-Каменогорске (+35,1%) и Семее (+33%). Для сравнения: в Астане за этот же год цены практически не изменились.

Сейчас средняя стоимость десятка яиц первой категории по республике составляет 588 тенге. Дороже всего завтраки обходятся жителям Алматы (688 тенге), а самый дешевый продукт можно найти у наших соседей в Актобе - 511 тенге за десяток.

Параллельно с ростом цен в стране растет и потребление. В среднем за прошлый год каждый казахстанец съел 211,7 яйца. Горожане любят яйца сильнее сельчан. Житель города в среднем съедает 233,3 штуки в год, тогда как в аулах этот показатель составляет всего 174,5.

Больше всего омлетов и яичниц едят в Карагандинской (320 штук на человека) и Акмолинской (300 штук) областях. Меньше всего - в Мангистау (всего 144 яйца в год).

Размер семьи имеет значение: оказывается, чем больше семья, тем меньше яиц приходится на одного человека. В одиноких домохозяйствах человек съедает в среднем 458 яиц в год, а в больших семьях (от 5 человек и более) - всего по 150 штук на каждого.