Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на руководство городской станции скорой помощи г.Уральск. skoraya321654По словам директора станции скорой помощи Сергея БЕКЕЖАНОВА, с нового года три бригады скорой помощи стали ездить на вызовы с планшетами. - С 1 января мы ввели IP- телефонию, - рассказал Сергей БЕКЕЖАНОВ. - Купили три пробных планшета. Пока наши фельдшеры только учатся с ними работать. В дальнейшем, мы уверены, что фельдшеры смогут по скайпу связываться от постели больного со старшим врачом и консультироваться. Я сейчас прошу, чтобы в каждом приемном отделении областной детской больницы, областной многопрофильной больницы и инфекционной больнице поставили ноутбуки, чтобы наши фельдшеры смогли связываться и с их врачами, чтобы уточнить диагноз, показать им больного. Как стало известно, ежедневно в Уральске в дневное время выезжают 22 бригады скорой помощи, из них с врачами одна бригада интенсивной терапии, одна кардиологическая бригада, 1 педиатрическая, 1 психиатрическая, 1 врачебная бригада и 18 фельдшерских бригад. К слову, только в 2014 году бригады скорой помощи г.Уральск выезжали на 139233 вызова, что больше на 16 тысяч вызовов, чем в прошлом году. Врачи жалуются на пациентов, которые вызывают "неотложку", чтобы их госпитализировали, сделали укол или из-за банального превышения температуры, в то время как им можно было бы обратиться к участковому терапевту.