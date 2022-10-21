Уральские автобусы переходят на единую оплату через QR-код
Единая оплата через QR-код будет осуществляться в приложении Avtobys.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, стала доступна новая версия Avtobys на iOS и Android - 3.0.13. Теперь уральцы могут оплатить за проезд в приложении, сканируя QR, выбрав способ оплаты Kaspi.
Как это сделать:
войти в мобильное приложение и выбрать раздел трекинг;
выбрать необходимый маршрут;
далее выбрать нужный автобус;
нажать кнопку «Оплатить» и выбрать способ оплаты Kaspi.
Переход на единую оплату через QR-код в приложении Avtobys осуществится 22 октября.
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