Единая оплата через QR-код будет осуществляться в приложении Avtobys. С 22 октября уральские автобусы переходят на единую оплату через QR-код Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, стала доступна новая версия Avtobys на iOS и Android - 3.0.13. Теперь уральцы могут оплатить за проезд в приложении, сканируя QR, выбрав способ оплаты Kaspi. Как это сделать:
  • войти в мобильное приложение и выбрать раздел трекинг;
  • выбрать необходимый маршрут;
  • далее выбрать нужный автобус;
  • нажать кнопку «Оплатить» и выбрать способ оплаты Kaspi.
Переход на единую оплату через QR-код в приложении Avtobys осуществится 22 октября.
 
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