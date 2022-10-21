войти в мобильное приложение и выбрать раздел трекинг;

выбрать необходимый маршрут;

далее выбрать нужный автобус;

нажать кнопку «Оплатить» и выбрать способ оплаты Kaspi.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, стала доступна новая версия Avtobys на iOS и Android - 3.0.13. Теперь уральцы могут оплатить за проезд в приложении, сканируя QR, выбрав способ оплаты Kaspi. Как это сделать:Переход на единую оплату через QR-код в приложении Avtobys осуществится 22 октября.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.