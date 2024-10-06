Сегодня на Общенациональном референдуме решается важный вопрос для страны – быть или не быть АЭС в Казахстане? В этот день проявили активность и уральские создатели электрокара.

Сегодня на Общенациональном референдуме решается важный вопрос для страны – быть или не быть АЭС в Казахстане? В этот день проявили активность и уральские создатели электрокара. Разработчики авторского бестопливного транспортного средства также прибыли на участки для голосования.

Алексей Феденев и Закир Хамзин — преподаватели КазИИТУ. Вместе со своими студентами они недавно завершили амбициозный проект, который должен изменить отношение общества к “зеленой” энергетике.

- Мир столкнулся с проблемой глобального потепления. Если мы продолжим также массово использовать двигатели внутреннего сгорания на бензине, выхлопные газы усугубят парниковый эффект. Это приведет к непоправимым последствиям для планеты. Поэтому мы решили собрать свой электромобиль, чтобы на деле доказать преимущества такого вида транспорта, — рассказывает Алексей Феденев.

Около полутора лет понадобилось на создание 3D-модели электрокара. В данный момент студенты вместе со своими научными руководителями обкатывают изобретение и дорабатывают его. По их словам на зарядку уходит всего 2,5 часа.

- Отказ от бензиновых двигателей в пользу электрических очевиден — это экологично и экономично, ведь цены на бензин постоянно растут. Но, чтобы казахстанцы могли массово пересесть на электрокары, нам нужны новые энергетические мощности. Мы как сторонники перехода на “зеленые” источники энергии не могли не прийти сегодня на референдум. И другие неравнодушные земляки должны заявить о своей заинтересованности в процветающем будущем страны. Наши студенты, не только те, кто работал над электрокаром, активно участвуют в голосовании. Все они понимают, что важен голос каждого, — говорит Закир Хамзин.

Стоит отметить, что это не единственное изобретение студентов КазИИТУ в Уральске, связанное с “зелеными” технологиями.

Напомним, в эти минуты по всему Казахстану идет голосование на референдуме по строительству АЭС. Голосование продлится до 20:00.

Автор Дана Дюсекенова



