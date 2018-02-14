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Происшествия Социум

Уральский аэропорт не принимает рейсы из-за тумана

Аэропорт "Орал" не работает с 13 февраля, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в справочной аэропорта города Уральск, рейсы не принимаются из-за тумана. На сегодняшний день произошла задержка только одного рейса, обслуживаемого авиакомпанией "Bek Air". - Со вчерашнего дня задержан только один рейс из Алматы. Аэропорт начнет работать в прежнем режиме, как только установится хорошая погода, - пояснили в справочной аэропорта.
Кристина Кобина
Уральский аэропорт не принимает рейсы из-за тумана
Аэропорт "Орал" не работает с 13 февраля, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Как сообщили в справочной аэропорта города Уральск, рейсы не принимаются из-за тумана. На сегодняшний день произошла задержка только одного рейса, обслуживаемого авиакомпанией "Bek Air". - Со вчерашнего дня задержан только один рейс из Алматы. Аэропорт начнет работать в прежнем режиме, как только установится хорошая погода, - пояснили в справочной аэропорта.
аэропорт Авиалинии

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