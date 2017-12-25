В первом матче СК «Акжайык» камня на камне не оставил от защиты россиян, разгромив соперника со счетом 8:1. Четыре мяча в свой актив записал Андрей Гущин, дважды отличился Петр Грибанов, и по голу провели Еламан Алипакалиев и Мухит Болат. Во второй игре уральцы также владели преимуществом, победив со счетом 3:0. Голы на счету Гущина, Темиралина и Алипкалиева. - Команда начала сезон с обидных поражений на выезде. «Акжайык не имел игровой практики на большом поле. Тренировки проходили в хоккейной коробке Ледового Дворца спорта. Но сейчас команда набрала хорошую игровую форму, - отметил главный тренер СК «Акжайык» Владимир Кожевников. Сейчас «Акжайык» проводит свои матчи на стадионе «Стеновик». Стадион «Юность», на котором идут работы по оборудованию поля с искусственным льдом, откроют только в 2018 году. - 27 и 28 декабря в 13 часов состоятся матчи «Акжайыка» против команды «Знамя-Удмуртия» из Воткинска. Ребята готовы показать отличный хоккей для своих болельщиков, - говорит генеральный директор СК «Акжайык» Азамат Шайхы. Сейчас «Акжайык» находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы.