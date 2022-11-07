Уральский «Акжайык» вылетел из премьер-лиги

Последний матч этого сезона между ФК «Акжайык» и костанайским «Тоболом» завершился в пользу гостей, передаёт портал «Мой ГОРОД». Нынешний футбольный сезон выдался для ФК «Акжайык» весьма печальным. После серии неудачных игр клуб оказался на последней строчке турнирной таблицы. Поражением закончился и последний матч между местным клубом и костанайским «Тоболом». Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу гостей. Другими словами, ФК «Акжайык» вылетел из премьер-лиги и в следующем сезоне будет играть в первой. Аутсайдером оказался и ФК «Туран». Главный тренер ФК «Акжайык» Игорь Пикущак прокомментиро