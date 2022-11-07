– Конечно, всё печально произошло для нас. Наверное, сыграло свою роль мастерство соперника. На сегодня команда вылетела из премьер-лиги, однозначно, это наша вина. С себя ответственность никто не снимает. Нам не хватило времени, где-то повлияли внешние и внутренние факторы. Был период, когда у 80% были проблемы со здоровьем, футболисты болели, по 5-6 человек выпадали. Это не оправдание, но факт есть факт. Где-то не повезло, где-то были к судьям вопросы. Но эти моменты будет рассматривать комиссия. В целом, коллектив достаточно хороший, мы смогли показать себя в кубке. Мы вышли в финал кубка, это тоже огромный плюс. Но в чемпионате нам не удалось сохранить команду. Это наша вина как игроков, как тренера. Желаю клубу как можно быстрее подняться в премьер-лигу, для этого нужно качественно работать. Все должны быть пропитаны этим. Впереди кубок, мы настроены на него и будем бороться за него всеми частями тела. Постараемся реабилитироваться за эту неудачу, - сказал Игорь Пикущак.Финал Чемпионата Казахстана по футболу пройдёт 12 ноября в Астане. Ранее уральская команда ни разу не доходила до этой стадии турнира. В матче за кубок «Акжайык» встретится с шымкентским клубом «Ордабасы». Победитель Кубка получает право выступления в Лиге Европы. К слову, бюджет ФК «Акжайык» в этом году составил 1,1 миллиард тенге. В клубе играют 26 спортсменов, 13 из которых - легионеры из таких стран как: Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Бразилия, Сербия и Грузия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральский «Акжайык» вылетел из премьер-лиги
Последний матч этого сезона между ФК «Акжайык» и костанайским «Тоболом» завершился в пользу гостей, передаёт портал «Мой ГОРОД». Нынешний футбольный сезон выдался для ФК «Акжайык» весьма печальным. После серии неудачных игр клуб оказался на последней строчке турнирной таблицы. Поражением закончился и последний матч между местным клубом и костанайским «Тоболом». Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу гостей. Другими словами, ФК «Акжайык» вылетел из премьер-лиги и в следующем сезоне будет играть в первой. Аутсайдером оказался и ФК «Туран». Главный тренер ФК «Акжайык» Игорь Пикущак прокомментиро