– Мы очень счастливы, что добились исторической победы, подарили болельщикам праздник. Для нас это был очень важный матч. Была серия неудач, мы постарались реабилитироваться за те матчи, которые упустили. Мы изначально настраивались не только пройти дальше, а говорили про финал. Итогом мы довольны, - сказал главный тренер футбольного клуба Игорь Пикущак.И теперь, впервые в истории клуба «Акжайык» будет играть в финале. Ранее уральская команда ни разу не доходила до этой стадии турнира. В матче за кубок «Акжайык» встретится с шымкентским клубом «Ордабасы», который накануне обыграл «Астана» со счётом 2:3. Финальный матч состоится 12 ноября. Победитель Кубка получает право выступления в Лиге Европы. Между тем в премьер-лиге Казахстана «Акжайык» показывает не такие хорошие результаты. В турнирной таблице уральская команда расположилась на последнем месте и рискует оказаться в первой лиге. Впереди у клуба три игры с петропавловским «Кызыл-Жар», актауским «Каспий» и с костанайским «Тоболом». К слову, бюджет ФК «Акжайык» в этом году составил 1,1 миллиард тенге. В клубе играют 26 спортсменов, 13 из которых - легионеры из таких стран как: Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Бразилия, Сербия и Грузия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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