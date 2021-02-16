Как рассказал заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, по поручению акима ЗКО Гали Искалиева городским акиматом было разработано приложение. Теперь бизнесменам об уборке территории от снега, наледи и прочего мусора напоминают push-уведомления. - Эта система направлена на то, чтобы вне зависимости от форм собственности все владельцы объектов бизнеса почувствовали опасность за горожан и были ответственны за уборку прилегающей территории. Для чего создали это приложение? Потому что до этого все уведомления были в бумажном виде и объекты бизнеса имели право не принимать его или же другими способами уклониться от ответственности. С помощью приложения есть возможность официально уведомить бизнес, - пояснил замакима Уральска. Стоит отметить, что за неубранную территорию к ответственности были привлечены 17 организаций, сумма штрафа составила 20 МРП (1 МРП - 2917 тенге) на каждый объект. - В приложении есть функция - форма отчетности, это значит, что предприниматель может сфотографировать и отчитаться о проделанной работе. В этом случае специалистам ЖКХ не понадобится приходить с проверками. Это облегчает и упрощает работу, нам не нужно ходить и раздавать уведомления, все делается автоматически. Однако сейчас идет этап сбора информации, то есть мы создаем базу телефонов. Когда база данных будет сформирована, то мы по одному клику будем иметь возможность рассылать такие уведомления всем, - рассказал Мирас Мулкай. - Кроме того, мы составим список организаций, которые могут предоставить услуги по уборке территории и будут направлять их в виде уведомлений. К слову, 15 февраля заместитель акима Уральска Мирас Мулкай и руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск Жандос Дуйсенгалиев прошлись по магазинам, которые уже получили такие уведомления, одним из первых оказался магазин "Живой мир". - Нам пришло уведомление, это очень удобно. Мы и без него, конечно же, стараемся держать свою территорию в чистоте, но все же напоминание не помешает, - отметил администратор магазин "Живой мир".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.