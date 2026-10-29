Уральского «Короля трамадола» подозревают в педофилии

В ЗКО расследуют дело о возможном сексуальном насилии над восьмилетней девочкой. Подозреваемый - 50-летний Николай Карпов, который сейчас отбывает наказание в колонии. В полицию обратилась мать ребёнка. По её словам, всё произошло более трёх лет назад, когда мужчина находился на свободе.

В департаменте полиции ЗКО подтвердили факт начала досудебного расследования. Дело находится на контроле руководства прокуратуры и ДП региона. Другие сведения, в том числе данные о возможно причастных лицах, в интересах следствия не разглашаются.

Напомним, в 2022 году Карпов назвал себя "королем трамадола". После вмешательства общественника Аслана Утепова (который сейчас отбывает наказание за мошенничество) полиция задержала мужчину. В сентябре того же года Карпова задержали повторно. В его машине обнаружили 400 флаконов наркосодержащего препарата "Тропикамид".

Позже имя Карпова вновь прозвучало во время судебного разбирательства в отношении бывшего заместителя начальника управления полиции Эдика Булатова. Выступая в суде в качестве свидетеля, Карпов заявил, что Булатов предлагал ему покровительство за семь миллионов тенге. По словам Карпова, за возможность беспрепятственно вести бизнес он ежемесячно платил полицейским по 250 тысяч тенге за каждую торговую точку.

В сентябре 2023 года Карпова задержали по подозрению в мошенничестве. Досудебное расследование проводилось по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК - "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".