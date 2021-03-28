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Социум

Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау

В ближайшем будущем сетчатые ящики-бутыли планируют подготовить и разместить еще в нескольких общественных местах. «Спецавтобаза», видимо, устав подбирать после ежедневных прогулок горожан на площади Исатая и Махамбета главный мусор - бутылки, разработала специальную сетку-урну. Она в форме бутыля и, надо надеяться, атыраучане станут действительно туда складировать баклажки. - Установили пока на площади Исатая и Махамбета, - рассказали в "Спецавтобазе". В ближайшем будущем сетчатые ящики-бутыли подготовят и разместят еще в нескольких общественных местах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и ч
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Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау
В ближайшем будущем сетчатые ящики-бутыли планируют подготовить и разместить еще в нескольких общественных местах.
Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау
Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау
«Спецавтобаза», видимо, устав подбирать после ежедневных прогулок горожан на площади Исатая и Махамбета главный мусор - бутылки, разработала специальную сетку-урну. Она в форме бутыля и, надо надеяться, атыраучане станут действительно туда складировать баклажки. - Установили пока на площади Исатая и Махамбета, - рассказали в "Спецавтобазе". В ближайшем будущем сетчатые ящики-бутыли подготовят и разместят еще в нескольких общественных местах.
Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау
Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау
Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау
Урну в виде бутылки установили на главной площади Атырау
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Лина ОЙЛОВА Фото автора
Атырау Площадь

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