Уровень воды в реке ЗКО превысил опасную отметку

В реке Быковка в районе Байтерек поднялся уровень воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Днем 12 апреля жители ЗКО получили сообщение от службы спасения о том, что в Быковке поднялся уровень воды. - В ЗКО произошло повышение уровня воды на реке Быковка, - говорится в сообщении. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что на 15.00 наблюдается спад воды в реке. - На данный момент уровень воды составляет составляет 821 см, он упал на 6 см. Опасный уровень - 810 см. Угрозы подтопления для населения нет. Сотрудники управления ЧС находятся на месте и контролиру