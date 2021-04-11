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Социум

Уровень воды в реке ЗКО превысил опасную отметку

В реке Быковка в районе Байтерек поднялся уровень воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Днем 12 апреля жители ЗКО получили сообщение от службы спасения о том, что в Быковке поднялся уровень воды. - В ЗКО произошло повышение уровня воды на реке Быковка, - говорится в сообщении. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что на 15.00 наблюдается спад воды в реке. - На данный момент уровень воды составляет составляет 821 см, он упал на 6 см. Опасный уровень - 810 см. Угрозы подтопления для населения нет. Сотрудники управления ЧС находятся на месте и контролиру
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Уровень воды в реке ЗКО превысил опасную отметку
В реке Быковка в районе Байтерек поднялся уровень воды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске начали вскрываться реки
В Уральске начали вскрываться реки
Иллюстративное фото из архива "МГ" Днем 12 апреля жители ЗКО получили сообщение от службы спасения о том, что в Быковке поднялся уровень воды. - В ЗКО произошло повышение уровня воды на реке Быковка, - говорится в сообщении. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что на 15.00 наблюдается спад воды в реке. - На данный момент уровень воды составляет составляет 821 см, он упал на 6 см. Опасный уровень - 810 см. Угрозы подтопления для населения нет. Сотрудники управления ЧС находятся на месте и контролируют ситуацию, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
уровень воды река

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