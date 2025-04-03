Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Шетел азаматтарынан 5000 Sim-карта тәркіленді

Алматыда шетел азаматтарынан 6 SIM-бокс пен 5000 сим-карта тәркіленді.
Ажар Хамитова
Шетел азаматтарынан 5000 Sim-карта тәркіленді

Алматыда жалға алған пәтерлердің бірінде шетел азаматтарынан алты SIM-бокс тәркіледі. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Ведомство өкілдерінің хабарлауы бойынша тәркіленген құрылғы арқылы алаяқтық схемаларда кең көлемде қоңырау шалуға болады. Осы құрылғының көмегімен хабарлама жіберіп, абоненттік нөмірлерді өзгерте алады. Тінту барысында түрлі пәтерден операторлардың 5000 астам SIM-картасы тәркіленді.

Қазіргі таңда қолға түскен үш шетел азаматына қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодесінің 213 бабы, екінші бөлігі бойынша қылмыс іс тіркелді. Күдіктілер екі ай мерзімге қамауға алдын. Олардың интернет алаяқтыққа қатысы тексерілуде.

Главный баннер
5000 сим-карта 3 шетел азаматы алаяқтық схемасы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article