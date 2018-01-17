Иллюстративное фото из архива "МГ" Между тем, на отчётных встречах акимов с населением люди возмущаются бездействием сотрудников органов внутренних дел. Так, в поселке Юбилейный Теректинского района за одну ночь было похищено сразу 50 голов скота. Люди высказали свое возмущение представителям исполнительных органов, которые бодро отчитывались о проделанной работе. - В середине декабря прошлого года у меня угнали 16 лошадей. До сих пор их не нашли. 9 января украли 11 баранов и овец. Похитителя поймали и скот вернули. Оказалось, что стадо похитил житель поселка Круглоозерное, - рассказал житель поселка Юбилейный Бейбит Куанышкалиев. -16 декабря с выпаса украли шесть лошадей. Все они принадлежат разным хозяевам. До сих пор полицейские не нашли похищенных животных, - возмущен житель поселка Юбилейный Жанат Нумашев. В местной полицейской службе сообщили, что в 2017 году в ЗКО зарегистрировано 458 случаев скотокрадства. Это почти на 20% ниже, чем в 2016 году. - Чаще всего скот похищают с вольного выпаса. Такие случаев зарегистрировано 349. Гораздо реже скот похищают с подворий. Всего за год было украдено 1820 голов скота, возвращено владельцам 1176 голов»,- заявил начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек Габдуллин. Люди предлагают для борьбы со скотокрадством установить видеокамеры на въезде и выезде из населенных пунктов.