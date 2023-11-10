В последние годы участились случаи получения детьми травм на игровых площадках, рассказывает общественник Бауыржан Заки Ахметжан. Шестого апреля на детской площадке в микрорайоне Сарытау семилетнему мальчику отрезало половину мизинца. Когда он катался на горке, палец застрял между деревянным бортом и металлическим листом. Согласно диагнозу врачей, у мальчика посттравматическая ампутация пятого пальца правой руки.

— 18 апреля к нам обратилась мать ребёнка с заявлением. Мы направили его в прокуратуру ЗКО для возбуждения уголовного дела. Ребёнок получил травму из-за зазора, который появился после сдвижения железных опор на горке. Этот спорткомплекс построили за 53,4 миллиона тенге в 2020 году по договору между акиматом Зачаганска и ТОО Kazakhstan GIGA Trade. Акимат принял объект на баланс. Однако гарантия дана только на два года, — пояснил Бауыржан Ахметжан.

Юрист считает, что в таких случаях ответственность ложится не только на плечи родителей, но и акимат.

— Мы не можем ругать детей за то, что они слишком подвижные и хотят играть. Здоровый ребёнок не должен сидеть на одном месте, а привязывание его с помощью смартфона — наша взрослая и большая ошибка. Считаем, что вина акимата в том, что они оставляют свои объекты без контроля, и даже не ремонтируют их. Родители не должны отпускать ребёнка играть, не осмотрев игровой инвентарь. К сожалению, в прошлом году в области произошло четыре таких факта. Один подросток погиб под футбольными воротами, — отметил Ахметжан.

Общественник рассказал, что по данным сайта государственных закупок, за 2019 — 2023 годы ТОО Kazakhstan GIGA Trade выиграло девять тендеров на 365 миллионов тенге. Если верить департаменту труда и социальной защиты, пособие ребёнку за ампутацию пальца не назначили.

— В этом случае мальчику выплатили ущерб. Только сумму и кто понёс расходы — акимат или подрядчик, не сообщается, — заключил Бауыржан Заки Ахметжан.

Кроме того, в отделе ЖКХ Ахметжану ответили, что по городу около 600 детских площадок и контролировать их качество специалистами акимата невозможно.

Согласно регламенту ЕврАзЭС, детские и спортивные площадки должны быть качественными и безопасными.

Напомним, аналогичные случаи произошли в Уральске и в прошлом году. Тогда мальчику отрезало две фаланги пальцев, 13-летний мальчик травмировал безымянный палец, 6-летней девочке Теректинского района и вовсе ампутировало пальчик. На 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался.