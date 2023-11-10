В редакцию «МГ» обратились жители Бокейординского района. Республиканскую трассу Онеге — Бисен — Сайхин, по которой они передвигались, закрыли на ремонт в 2019 году. Тогда жителям сделали объезд по стени. Из-за дождей, которые несколько дней идут в регионе, проезд оказался невозможным.

— Нам хотя бы объездную сделать, там щебнем надо засыпать обязательно. Сказали щебня не будет, дорогу Онеге — Бисен — Сайхин открывать тоже не будут. Этот объезд постоянно топит из-за дождей. Люди вынуждены по степи, траве и грязи ездить. Трассу открыли, когда аким области приехал. Но после отъезда всё закопали обратно, — сетует житель района.

К затянувшемуся ремонту трассы сельчане претензий не имеют. Они просят лишь на это время сделать им безопасную объездную дорогу.

В акимате Бокейординского района заверили, что сейчас по объездной дороге проехать можно. Засыпать объездную дорогу щебнем нет возможности, так как материал необходим для завершения строительства трассы.

— Протяжённость участка Онеге — Бисен — Сайхин — 103 километра. На 83 километрах уложен первый слой асфальта. Оставшиеся 20 планируют завершить до конца года. Работы идут, они не останавливались. Подрядчики не успели «постелить» асфальт на эти 20 километров из-за начавшихся дождей. Что касается видео, дорога была открыта не для акима области, как утверждает автор ролика. В тот день приезжал заместитель акима для проверки хода строительства именно этой дороги. Поэтому её открыли, качество работ проверили и снова закрыли. Открыть её для всех пока нет возможности, иначе будет разрушено земляное полотно. Нужно дождаться, пока не «постелют» асфальт. Просим проявить терпение, — сообщили в акимате района.

В национальной компании QazAvtoJol сообщили, что дорогу открывали для инспекционной проверки. В ней участвовал не только аким области, но и подрядчики, отвечающие за качество и технический надзор.

— Мы ждём улучшения погодных условий, после на место отправят спецтехнику. Эту работу мы обязательно проведём. На данный момент только на 17 километрах дороги нет асфальтного покрытия. Эти работы подрядная организация планирует закончить до конца текущего дорожно-строительного сезона. В целом полное завершение дороги с остаточными видами работ планируется закончить в 2024 году, — ответили в QAJ на запрос редакции.

Ситуация с дорогами в ЗКО

Автодороги Казталовка — Жанибек — граница РФ и Онеге — Бисен — Сайхин считаются одними из самых изношенных в области.

21 апреля 2022 года сообщалось, что президент обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Он поручил незамедлительно принять меры и наказать виновных. 22 апреля премьер поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО.

Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны и осени машины буквально тонут в грязи. В жиже тонут не только легковые авто, но и спецтехника. Сельчанам приходится сутками проводить время в пути.