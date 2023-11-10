Эта инфекция вызывает ряд опасных заболеваний, а вакцинация против неё не только помогает защитить здоровье населения и снизить уровень смертности среди граждан, но и способствует снижению экономического бремени, ложащегося на систему здравоохранения. Казахстан стал первой страной в регионе ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа, где зарегистрирована эта вакцина.

Зарегистрированная Минздравом Казахстана пневмококковая 20-валентная конъюгированная вакцина прошла масштабные клинические испытания с участием более 6 000 человек и продемонстрировала высокий профиль безопасности и эффективности. Она создана на базе широко применяемой в мире 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины, лауреата престижных международных премий, включённой в список препаратов, изменивших к лучшему здоровье человечества за последние 50 лет, по версии Galien Foundation (2022 Prix Galien Golden Jubilee Award ). Новая вакцина обеспечивает наиболее широкий охват серотипов пневмококка среди всех доступных сегодня конъюгированных вакцин, защищая от 20 штаммов Streptococcus pneumoniae.

Регистрация этой вакцины — важный шаг, поскольку пневмококковая инфекция не только наносит ущерб здоровью населения Казахстана и вносит существенный вклад в показатели смертности, но и ложится значительным бременем на экономику страны. ВОЗ признает её серьёзной глобальной проблемой в области здравоохранения, поскольку она является основной причиной смертности, которая может быть предотвращена вакцинопрофилактикой, во всем мире.

Эксперты признают важность вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции среди взрослых наравне с детьми. Самая распространённая форма этой инфекции у взрослых – пневмококковая пневмония, которая зачастую требует госпитализации, в том числе в отделение интенсивной терапии. В группы риска развития осложнений входят люди старшего возраста (65+), употребляющие табак/никотин, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, онкологическими, респираторными, диабетом), и люди с ослабленным иммунитетом (например, получающие иммуносупрессивную терапию и живущие с ВИЧ-инфекцией). Для них иммунизация необходима, поскольку они могут тяжелее переносить заболевание и чаще сталкиваются с риском развития серьезных осложнений – вплоть до летального исхода. Так, например, пневмококковая пневмония ежегодно диагностируется у 30 млн пожилых людей и становится причиной около 500 тысяч случаев смерти. Пневмококк также может вызывать острый средний отит, а также такие опасные состояния, как менингит и сепсис.

До внедрения широкой вакцинации против пневмококковой инфекции в Казахстане пневмония занимала одну из лидирующих позиций среди причин смертности детей до 1 года. Введение её в Национальный календарь профилактических прививок и применение с 2010 года позволило более чем в 2,5 раза снизить уровень летальности среди детей данной возрастной группы.

Вакцинация против пневмококковой инфекции помогает как поддерживать здоровье людей и общества в целом, так и в долгосрочной перспективе несёт выгоды для экономики стран. Она способствует снижению числа госпитализаций, предотвращая временную потерю трудоспособности пациентов и членов их семей.

Зарегистрированная Минздравом Казахстана 20-валентная пневмококковая конъюгированная вакцина была одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США и Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в 2021 году. Сегодня она одобрена для использования среди взрослого населения уже как минимум в 40 странах мира. В 2023 года FDA США также одобрило эту вакцину для профилактики инвазивной пневмококковой инфекции, вызываемой 20 серотипами Streptococcus pneumoniae, у младенцев и детей в возрасте от шести недель до 17 лет, а также для защиты от среднего отита у младенцев и детей в возрасте от шести недель до пяти лет.

«Вакцинопрофилактика – ценный инструмент сохранения здоровья и жизни, результат многолетних научных изысканий, исследований, сложнейших процессов производства и испытаний. Сегодня он доступен каждому, и отказываться от него нельзя, ведь вакцинация защищает не только нас самих, но и наших близких, предотвращая передачу инфекции. Важно напомнить и о том, что иммунизация нужна не только детям: многие инфекции, такие как пневмококк, крайне опасны для взрослых, особенно представителей групп риска», – отметила Амангуль Куандыковна Дуйсенова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных и тропических болезней Казахского Национального Медицинского Университета имени С. Д. Асфендиярова.

Международная биофармацевтическая компания Pfizer является активным участником разработки вакцин, которые помогают бороться с наиболее актуальными глобальными проблемами здравоохранения. В 2000 году она стала пионером в использовании технологии конъюгации, что привело к появлению новаторских пневмококковых вакцин, эффективных в том числе у детей и значительно снижающих заболеваемость и скорость передачи инфекции.

Казахстан является стратегически приоритетным направлением для компании. Она на протяжении многих лет является поставщиком лекарственных средств, в том числе вакцин, и продолжает вести работу по обеспечению граждан страны инновационными терапевтическими решениями. Так, в прошлом году был подписан Меморандум о намерениях между KazakhInvest и Pfizer, в частности, о возможности организации контрактного производства пневмококковой вакцины на территории Казахстана.

«Новая вакцина, зарегистрированная Минздравом, содержит как 13 серотипов пневмококка, уже входящих в используемую нашими врачами и зарекомендовавшую себя вакцину на протяжении 10 лет, так и 7 дополнительных, которые вызывают инвазивные пневмококковые инфекции, менингит и пневмонии, ассоциированы с высоким уровнем смертности и устойчивостью к современным антимикробным препаратам, а также приводят к вспышкам. Мы в Pfizer гордимся, что наш многолетний опыт в разработках и исследованиях вакцин позволяет предоставлять эффективные медицинские решения там, где они необходимы», – прокомментировала Заринна Кожахметова, медицинский директор Pfizer в Республике Казахстан, регионе Кавказ и Центральная Азия.

Зарегистрирована Национальным центром экспертизы лекарственных и медицинских изделий. Регистрационный номер РК-БП5№02148 от 01.11.2023.

