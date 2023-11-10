Информацию о задержании сотрудников предприятия «Казспецэкспорт» подтвердили в агентстве по финансовому мониторингу.

Журналист Михаил Козачков в своём Telegram-канале сообщил о задержании генерального директора РГП «Казспецэкспорт» по подозрению в хищениях при поставках военной техники из соседних государств.

— Также по делу проходят три бизнесмена — по версии следствия, через их казахстанскую компанию шел закуп оружия с очень солидной наценкой, — написал Козачков.

В агентстве по финансовому мониторингу подтвердили задержание должностных лиц «Казспецэкспорта» и руководителей подконтрольных им юридических лиц.

Их подозревают в хищении около одного миллиарда бюджетных тенге при закупках товаров военного и военно-технического назначения «путём завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа». Сотрудники АФМ начали досудебное расследование.

На сайте компании сообщается, что предприятие создано правительством Казахстана. Оно занимается импортом и экспортом вооружения и военной техники.