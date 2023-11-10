Заместитель министра внутренних дел Казахстана Серик Сарсенов подтвердил задержание экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передаёт Informburo.kz.

— Как вы знаете, он задержан. Идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят, — сказал Сарсенов.

Он также не ответил на вопрос: какое наказание должны понести сотрудники ресторана, которые не помогли погибшей.

Накануне стало известно, что в одном из ресторанов Астаны убили молодую женщину. Сообщалось, что по подозрению в совершении этого преступления задержали Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года экс-чиновника приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.