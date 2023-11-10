10-летний мальчик получил травму головы в батутном центре. Ему пришлось перенести экстренную операцию на череп.

Об этом инциденте, который произошёл 29 октября, написала мама мальчика в Instagram-паблике . В тот день её 10-летний сын пошёл на день рождения одноклассника в батутный центр. Женщина говорит, что ребёнок получил серьёзную травму головы, в результате которой перенёс срочную операцию на черепе. Ему удалили кусок черепа и зашили повреждённый сосуд.

— Со слов очевидцев, он прыгнул с батута на мягкую поверхность. И следом за ним с самой высокой поверхности прыгнул какой-то человек. Дети утверждают, что это был работник центра. Он нанёс сыну удар ногой в голову. Во время операции приехали инспекторы по делам несовершеннолетних. Супруг написал заявление для того, чтобы нашли виновных. Скоро уже будет две недели, а новостей никаких нет. Следователь не взяла показания ни у ребёнка, ни у нас, ни у мамы мальчика, на чей день рождения пошёл наш сын. Она позвонила на третий день после операции и попросила подойти в отдел, дать показания. Следователь даже не в курсе, что ребёнок перенес операцию и находится в больнице. Никто из руководства батутного центра даже не позвонил и не удосужился узнать, в каком состоянии ребёнок находится, — пишет мама мальчика Татьяна.

После случившегося, пишет женщина, сотрудники центра принесли влажные салфетки, сославшись на то, что аптечки у них нет.

Отчаявшаяся мать говорит, что её сын увлекается хоккеем. Сейчас стоит вопрос о том, что он может лишиться возможности заниматься спортом.

— Он очень сильно переживает по этому поводу. Помимо этого, он в данное время не может посещать школу и полноценно заниматься, — заключила она.

В управлении здравоохранения рассказали, что мальчика привезла карета скорой помощи в 17:10. Рядом был отец ребёнка. В тот же день пациенту провели операцию, а на восьмые сутки выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Ребёнку рекомендовано наблюдение и лечение у невролога и педиатра, покой и освобождение от физкультуры.

В пресс-службе департамента полиции информировали, что ведётся досудебное расследование по статье 306 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— 29 октября в 15:30 в центре Sky Jump при игре на батутах несовершеннолетний 2014 года рождения получил травму и с различными диагнозами госпитализирован в больницу. Ведётся следствие, — говорится в сообщении.

В самом батутном центре получить комментарий не удалось. Администрация оказалась не в курсе деталей произошедшего, а дозвониться до руководства не удалось.