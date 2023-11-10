Депутаты маслихата ЗКО просят казахстанские авиакомпании увеличить количество внутренних рейсов в Уральск. Об этом они сказали на заседании комиссии по вопросам инновационного развития и предпринимательства.

Председатель областного маслихата Мурат Мукаев отметил снижение количества рейсов из Уральска в Алматы и Астану, по сравнению с летним периодом. Это вызывает недовольство населения. Пассажирам приходится летать до столиц через соседние Атырау и Актобе. При этом стоимость авиабилетов подорожала в полтора раза.

Депутаты решили направить официальное письмо в комитет гражданской авиации с просьбой в месячный срок увеличить количество внутренних авиарейсов. Заместитель председателя КГА Тимур Тлегенов (присутствовал по видеосвязи) ответил, что комитет поддерживает любые компании, проявившие интерес к увеличению внутренних рейсов.