Прокуратура Атырауской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по признакам мошенничества, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В 2020 — 2022 годы они незаконно выдали земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (парки, скверы, набережные), под индивидуальные жилищные строения.

Девятого ноября задержали экс-акима Атырау Кайрат Уразбаев. Его водворили в изолятор временного содержания. Следствие ведётся по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».

В конце сентября сообщалось об аресте бывших руководителей отдела земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города. Их подозревают в мошеннических действиях при выделении земельных участков и определении их целевого назначения.

Уразбаев возглавлял город с января 2020 года. В январе 2022 года он покинул пост по собственному желанию.