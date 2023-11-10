По данным «Казгидромета», 11 ноября ночью и утром на западе и севере ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +3..+5 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +3..+5 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.