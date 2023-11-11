В Уральск нашли могильник с сибирской язвой, расположенный в 15 метрах от одного и в 50 метрах от другого жилого дома. Об этом в ходе заседания общественного совета по противодействию коррупции сообщил глава департамента антикоррупционной службы по ЗКО Адильхан Сабуров. На сегодня на территории региона зарегистрированы 222 захоронения сибирской язвы. При этом с 2017 по 2023 годы бюджетные средства для их заграждения не выделяли. Сабуров заявил, что преобладающее количество скотомогильников не соответствует требованиям и представляет собой примитивные сооружения. В Уральск сибиреязвенное захоронение расположено в 15 метрах от одного и в 50 метрах от другого жилого дома. А на расстоянии 83 метров находится здание акимата Деркульского поселковского округа. На скотомогильнике в Сырымском районе в 32 захоронениях полностью отсутствуют ограждения и предупреждающие надписи. И таких примеров множество, отметил спикер. При этом, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, захороненные сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам первого класса опасности. Их санитарно-защитная зона должна составлять не менее 1 000 метров.