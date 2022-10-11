– Осуждённый не являлся на регистрацию в Жанибекский отдел полиции, при проверке ночью его не было дома по адресу проживания, без разрешения сотрудников полиции выехал в Уральск, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Установлено, что он получил четыре неоднократных письменных предупреждения об отмене условно-досрочного освобождения. Повторное невыполнение осуждённым обязанностей после письменного уведомления об отмене условно-досрочного освобождения является злостным нарушением, - сообщили в областном суде.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы областного суда, в 2020 житель Жанибекского района был осуждён на три года и шесть месяцев лишения свободы за грабеж. В марте этого года его условно-досрочно освободили, однако он не выполнял свои обязательства.Суд при изучении документов установил, что мужчина состоит на профилактическом учёте в списке ранее судимых за преступления против сексуальных посягательств на малолетних детей. Кроме этого, участковые выписали ему отрицательную характеристику. Выслушав мнение осуждённого и его адвоката, учитывая заключение прокурора суд, удовлетворил представление и отправил сельчанина обратно в колонию. Там он будет отбывать оставшийся срок, а именно один год и семь месяцев. Постановление вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.