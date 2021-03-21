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Социум

Устройства для очистки воды и удобрения привозят из Саратовской области в ЗКО

В Уральске обсудили сотрудничество между Саратовской и Западно-Казахстанской областями. В рамках официального визита делегации Саратовской области в Уральск состоялся круглый стол по вопросам установления взаимовыгодных отношений в приоритетных отраслях экономики. Участниками стали представители органов власти и бизнес-сообщества двух областей. Предприниматели посетили ряд производственных площадок в ЗКО: Уральский трансформаторный завод, предприятие по переработке и производству стеклоизделий, завод по производству растительного масла, Уральский тепличный комбинат, а также предприятия по реал
Кристина Кобина
Устройства для очистки воды и удобрения привозят из Саратовской области в ЗКО
В Уральске обсудили сотрудничество между Саратовской и Западно-Казахстанской областями. В рамках официального визита делегации Саратовской области в  Уральск состоялся круглый стол по вопросам установления взаимовыгодных отношений в приоритетных отраслях экономики.
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(без названия)
Участниками стали представители органов власти и бизнес-сообщества двух областей. Предприниматели посетили ряд производственных площадок в ЗКО: Уральский трансформаторный завод, предприятие по переработке и производству стеклоизделий, завод по производству растительного масла, Уральский тепличный комбинат, а также предприятия по реализации мягкой и корпусной мебели, бытовой техники и электроники. Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов подчеркнул особый характер двусторонних экономических отношений между регионами и отметил важность роста товарообмена между областями, как для каждого региона, так и для стран в целом. Советник министра экономического развития Саратовской области Юрий Аршинов отметил преимущества региона в части укрепления международных связей и обратил особое внимание на увеличение показателей внешнеторгового оборота. - Саратовская область во всех отношениях перспективный, динамично развивающийся регион России, обладающий рядом важных конкурентных преимуществ. Прежде всего, это выгодное географическое положение, транспортно–логистическое преимущество. На фоне общего снижения товарооборота между Россией и Казахстаном в 2020 году, связанным с особыми условиями из-за пандемии, товарообмен между Саратовской областью и Западным Казахстаном вырос на 18%. Казахстан с десятого вышел на второе место по объемам товарооборота в Саратовской области, - отметил Юрий Аршинов. Основу экспорта саратовской продукции в Казахстан составляют: саморазгружающиеся железнодорожные вагоны, котлы центрального отопления, оборудование и устройства для фильтрования и очистки воды, теплообменники, сварные трубы для газов, двери, окна, удобрения, масложировая продукция. - Сегодня уделяется особое внимание поддержке предпринимательства. Есть понимание, что потенциал далеко не исчерпан и нужно двигаться в этом направлении, в том числе в кооперации с соседями. И здесь у нас есть уникальный ресурс. Речь идет об эффективном сотрудничестве между нашими регионами на площадке созданного в 2019 году Делового клуба Саратовской области РФ и ЗКО, цель которого - реализация совместных инициатив, направленных на развитие российско-казахстанского предпринимательства и гуманитарного партнёрства, - отметил председатель Ассоциаций предпринимателей Ассамблеи Народа Казахстана Западно-Казахстанской области Болат Сарсенов. Также одним из перспективных векторов межрегионального взаимодействия был обозначен экспорт образовательных услуг, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С целью проработки данного направления была организована встреча с вузами и колледжами на тему «Обмен опытом в отраслях образования и медицины», в которой приняли участие представители Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского и Саратовской государственной юридической академии, главный врач Саратовской городской клинической больницы №1 им. Ю.Я. Гордеева Евгений Ковалев. - Взаимодействие учебных заведений в рамках международного сотрудничества позволяет на высоком уровне осуществлять преподавательскую и научную деятельность, создавать совместные образовательные программы, что, безусловно, скажется на качестве образовательных услуг, - отметил Евгений Ковалев. По итогам встречи достигнута предварительная договорённость об открытии Ресурсного центра Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского на базе одного из медицинских учебных учреждений Уральска, основной целью которого будет интеграция образовательных ресурсов двух стран для формирования новых подходов в реализации образовательных программ. Представители Саратовской государственной юридической академии и вузы Казахстана выразили готовность реализации совместных образовательных стажировок.
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