Устройства для очистки воды и удобрения привозят из Саратовской области в ЗКО

В Уральске обсудили сотрудничество между Саратовской и Западно-Казахстанской областями. В рамках официального визита делегации Саратовской области в Уральск состоялся круглый стол по вопросам установления взаимовыгодных отношений в приоритетных отраслях экономики. Участниками стали представители органов власти и бизнес-сообщества двух областей. Предприниматели посетили ряд производственных площадок в ЗКО: Уральский трансформаторный завод, предприятие по переработке и производству стеклоизделий, завод по производству растительного масла, Уральский тепличный комбинат, а также предприятия по реал