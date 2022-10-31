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Социум

Утечка грязной воды произошла на месторождении в Актюбинской области

Департамент экологии отобрал пробы. Иллюстративное фото с сайта Pixabay В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что утечка произошла 29 октября около 22:30 на месторождении НГДУ «Кенкиякнефть». Об инциденте в департамент экологии сообщила нефтедобывающая компания АО «СНПС Актобемунайгаз». - На скважине №797 произошёл разрыв сварного шва основного ствола. Объём загрязнённой площади составляет 3 168 квадратных метров. Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО «Акберен». В ходе осмотра места аварии продолжается утечка загрязнённой нефтью воды из скважины, - рассказали
Дана Рахметова
Утечка грязной воды произошла на месторождении в Актюбинской области
Департамент экологии отобрал пробы.
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Иллюстративное фото с сайта Pixabay В министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что утечка произошла 29 октября около 22:30 на месторождении НГДУ «Кенкиякнефть». Об инциденте в департамент экологии сообщила нефтедобывающая компания АО «СНПС Актобемунайгаз».
- На скважине №797 произошёл разрыв сварного шва основного ствола. Объём загрязнённой площади составляет 3 168 квадратных метров. Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО «Акберен». В ходе осмотра места аварии продолжается утечка загрязнённой нефтью воды из скважины, - рассказали в ведомстве.
Прибывший инспектор провёл замеры площади и отобрал пробы. Департамент намерен назначить внеплановую проверку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе

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