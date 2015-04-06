Узбеков, пострадавших в аварии, разместили в центре адаптации в Уральске

Восемь человек, которые получили небольшие травмы и их выписали из больницы, разместили в уральском центре адаптации для лиц без определенного места жительства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал директор центра адаптации Рашид УТЕШЕВ, они подготовили места для 41 человека. - Сегодня в девятом часу вечера к нам привезли восемь человек, - рассказал Рашид УТЕШЕВ. - Изначально говорили, что 41 человек будет, поэтому мы подготовили места для всех. Сейчас для них готовим ужин, чтобы накормить их. Нам сказали, что, возможно, будут еще люди, но мы готовы принять и их. Сами пост