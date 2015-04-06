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Социум

Узбеков, пострадавших в аварии, разместили в центре адаптации в Уральске

Восемь человек, которые получили небольшие травмы и их выписали из больницы, разместили в уральском центре адаптации для лиц без определенного места жительства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал директор центра адаптации Рашид УТЕШЕВ, они подготовили места для 41 человека. - Сегодня в девятом часу вечера к нам привезли восемь человек, - рассказал Рашид УТЕШЕВ. - Изначально говорили, что 41 человек будет, поэтому мы подготовили места для всех. Сейчас для них готовим ужин, чтобы накормить их. Нам сказали, что, возможно, будут еще люди, но мы готовы принять и их. Сами пост
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Узбеков, пострадавших в аварии, разместили в центре адаптации в Уральске
Восемь человек, которые получили небольшие травмы и их выписали из больницы, разместили в уральском центре адаптации для лиц без определенного места жительства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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centr_adaptacii (3)
 Как рассказал директор центра адаптации Рашид УТЕШЕВ, они подготовили места для 41 человека. - Сегодня в девятом часу вечера к нам привезли восемь человек, - рассказал Рашид УТЕШЕВ. - Изначально говорили, что 41 человек будет, поэтому мы подготовили места для всех. Сейчас для них готовим ужин, чтобы накормить их. Нам сказали, что, возможно, будут еще люди, но мы готовы принять и их. Сами пострадавшие этим временным жильем довольны. Один из их, гражданин Узбекистана Алик рассказал, что поехал на автобусе в Москву, потому что не было билетов на поезд, точнее они были, но только на следующий месяц. По словам Алика, ДТП произошло по вине водителя, так как он, скорее всего, уснул. - Мне кажется, что он уснул, потому что встречных машин не было, - объяснил Алик. - Не доезжая до моста ста метров, автобус повело в бок, потом он перевернулся два раза. Некоторые люди вылетели при аварии, некоторые остались внутри, я тоже был внутри. Пострадавшие мужчины надеются в ближайшее время вернуться домой. На вопрос, есть ли у них на это деньги, один из них ответил, что они надеются на помощь. Напомним, на территории Сырымского района ЗКО в четырех километрах от поселка Алгабас в 5.30 утра слетел с трассы пассажирский автобус, следовавший из Шымкента в Москву. В салоне было 65 человек, включая водителей, среди них одна беременная. Четверо пассажиров погибли на месте ДТП. Позже в пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ст. 245 ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА  
авария пострадавшие

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