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Уже который год пользуюсь только этим лайфхаком. Никакой вони из дачного туалета. Проверено на себе

https://mgorod.kz/projects/nitem/uzhe-kotoryj-god-polzuyus-tolko-etim-lajfhakom-nikakoj-voni-iz-dachnogo-tualeta-provereno-na-sebe/
Marat
Уже который год пользуюсь только этим лайфхаком. Никакой вони из дачного туалета. Проверено на себе
https://mgorod.kz/projects/nitem/uzhe-kotoryj-god-polzuyus-tolko-etim-lajfhakom-nikakoj-voni-iz-dachnogo-tualeta-provereno-na-sebe/

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