Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 6 сентября, в малом зале здания Областного маслихата состоялось очередное заседание совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в Западно-Казахстанской области, на котором были рассмотрены итоги внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного в деятельности отдела занятости и социальных программ города Уральск. По словам руководителя департамента агенства государственной службы по ЗКО, председателя совета по этике Галыма Турсынбаева, что касается отдела занятости и социальных программ города Уральска, там есть определённые коррупционные риски при предоставлении услуг инватакси, то есть услуга проходит не на конкурсной основе. - Общество инвалидов может без проведения конкурса оказывать эту услугу. Просто заключается договор, далее дополнительное соглашение, суммы увеличиваются, как мы предполагаем, контроль за надлежащим оказанием государственных услуг недостаточен. Есть путевой лист, проводятся телефонные опросы, на сколько качественно была оказана услуга, но все это вчерашний день. Мы рекомендовали перевести все в электронный формат, есть же такие программы, как "Яндекс такси", когда человек может отследить километраж, онлайн оценить качество услуги, такие программы можно адаптировать и под инватакси, - отметил Галым Турсынбаев.