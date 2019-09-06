Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента агенства по делам государственной службы по ЗКО, председателя совета по этике Галыма Турсынбаева, если говорить о качестве оказанных государственных услуг, то в первую очередь необходимо говорить о том, что государственные услуги в большинстве должны переходить на электронный формат. - Это очень удобно, исключает взаимодействие с услугодателем, то есть электронные услуги решают проблему коррупционных рисков. Если человек научится и поймет, как пользоваться электронными услугами, тогда он, не вставая с дивана, может получать различные справки. Есть телеграм-бот, где основные услуги можно получить в течение 10-15 секунд, и мы должны работать над тем, чтобы большее количество госуслуг переходило в электронный формат. Кроме того, мы ведем работу с управлением образования, хотим обучить учителей информатики, чтобы ученики на занятиях узнали, как получить данные услуги, - отметил Галым Турсынбаев.