В свою очередь, учителя обучат этому школьников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента агенства по делам государственной службы по ЗКО, председателя совета по этике Галыма Турсынбаева, если говорить о качестве оказанных государственных услуг, то в первую очередь необходимо говорить о том, что государственные услуги в большинстве должны переходить на электронный формат. - Это очень удобно, исключает взаимодействие с услугодателем, то есть электронные услуги решают проблему коррупционных рисков. Если человек научится и поймет, как пользоваться электронными услугами, тогда он, не вставая с дивана, может получать различные справки. Есть телеграм-бот, где основные услуги можно получить в течение 10-15 секунд, и мы должны работать над тем, чтобы большее количество госуслуг переходило в электронный формат. Кроме того, мы ведем работу с управлением образования, хотим обучить учителей информатики, чтобы ученики на занятиях узнали, как получить данные услуги, - отметил Галым Турсынбаев.