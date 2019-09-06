Иллюстративное фото из архива "МГ" 6 сентября в региональной палате предпринимателей состоялось встреча председателя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Армана Утегулова с предпринимателями и ветеринарами области. – Мы решили организовать эту встречу для того, чтобы выслушать проблемы, жалобы предпринимателей Западного Казахстана. В целом эпизоотическая ситуация в стране стабильная, находится на постоянном контроле. В этом году, к сожалению, вспышки были зафиксированы на территории Атырауской и Мангистауской областей. Из-за этого сейчас приостановлен экспорт баранины в Китай, но мы с коллегами разговариваем с китайскими предпринимателями. Полностью написали отчет о том, что очаг ликвидирован и больше никаких угроз нет. В других областях таких случаев не зарегистрировано. 20 дней назад в Акмолинской области была зарегистрирована вспышка сибирской язвы, и она также была ликвидирована. Каждый случай мы стараемся детально разбирать, определять причины и принимать соответствующие меры. Все разрешительные документы на экспорт выдает комитет ветеринарного контроля, сертификаты также выдают инспекторы комитета ветеринарного надзора. Ежедневно я подписываю около 50 разрешений на экспорт и импорт. Экспорт в целом проводится на должном уровне, вывезено около 34 тысяч тонн говядины. Импорт уменьшился, в основном предприниматели завозят мясо птицы через Грузию, Азербайджан, - сообщил Арман Утегулов. Между тем, глава крестьянского хозяйства "Доценко" Анатолий Доценко заявил, что на его ферме у 58 голов крупно-рогатого скота был выявлен бруцеллез. – В области бруцеллез превращается в какое-то бедствие. Почему бы эту проблему не решить на государственном уровне? Почему бы не вакцинировать животных? У меня 58 голов КРС заболели бруцеллезом. За две недели в газетах появилась статья об ограничении цен на говядину, через две недели выявили бруцеллез. Почему независимая экспертиза не может повторно брать анализы? - возмутился Анатолий Доценко. – Действительно, сейчас в Казахстане многие анализы показывают положительный результат на бруцеллез. За восемь месяцев этого года эта болезнь была выявлена у 36 тысяч голов КРС. Самым неблагополучным регионом по стране является Восточный Казахстан, где выявлено более 10 тысяч случаев. На втором месте отмечен Западный Казахстан. Данный вопрос находится у нас на постоянном контроле, - пояснил Арман Утегулов.