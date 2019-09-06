Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал на сессии гормаслихата руководитель КГУ «Смарт Атырау» Адильбек Танкиев, введение дифференцированного тарифа необходимо в целях изъятия из теневого оборота денежных средств и популяризации безналичных форм платежей за проезд пассажирами на общественном транспорте. Депутаты единогласно проголосовали «за!» проект решения о введении дифференцированного тарифа - 80 тенге при оплате «безналом», и за проезд за наличку - 150 тенге. – Проезд не изменится только на двух пригодных маршрутах – №55 (рынок «Дина» – село Алмалы) и №62 (Авангард – Черная речка), – предупредил Танкиев, объяснив, что там пока не предусмотрено введение электронного билетирования из-за большого расстояния и проезд составит 120 тенге. 50-процентные скидки на проезд будут предусмотрены для льготных категорий пассажиров: пенсионеров, многодетных матерей, школьников и студентов. Для инвалидов – бесплатный проезд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.