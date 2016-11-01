Иллюстративное фото из архива "МГ" По замене лифтов действует программа модернизации, но ею могут воспользоваться далеко не все. Сегодня в городе замена лифтов необходима в 109 многоэтажных домах. 40 лифтов полностью остановлены. Всё потому, что большая часть оборудования вышла из строя. Из 375 лифтов лишь около 200 находятся на балансе ЖКХ. "Горлифт" уже давно не работает, поэтому решать проблему жильцам необходимо самостоятельно. При неисправном лифте, с помощью сотрудников частных фирм необходимо сделать заключение о том, что он непригоден, после чего воспользоваться программой "Модернизация ЖКХ". - По вопросу лифтов поступает много обращений от жителей города, мы в письменном виде отвечаем, что только за счет программы "Модернизация ЖКХ" можно отремонтировать, потому что другого финансирования нет, оно не выделяется, - сообщилДом, расположенный по проспекту Евразия, 196/1 построен более 30 лет назад. Срок эксплуатации лифта здесь уже давно истёк, но менять его на новый жильцы не торопятся. Средств на это не хватает, да и доверия к новой технике у жильцов нет. - Есть в новых домах лифты, которые ломаются и не работают, а что уже про наш говорить. Нам сказали, что нужен новый лифт, но это очень большие деньги, жители на это не согласны. Мы уже три года об этом говорим, за это время можно было бы уже установить, - говоритЗамена оборудования обойдётся в 6-7 миллионов тенге. Эту сумму людям придётся выплачивать 10-15 лет. Но это единственный выход для жильцов многоэтажек. Напомним, в ноябре 2015 года на совещании с организациями и председателями КСК была озвучена информация, что все незарегистрированные лифты будут отключаться, так как они являются опасными техническими объектами и подлежат обязательной постановке на учет. Поставить на учет все уральские лифты должны были до февраля 2016 года. В противном случае власти пообещали отключить незарегистрированные лифты.