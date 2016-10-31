Сам же глава региона сегодня лично проверил готовность подрядчиков к холодам. Ожидается, что в этом году зима будет ранней и суровой. Снег в регионе в этот раз тоже выпал раньше обычного. В связи с чем все подрядные организации уже перешли на круглосуточный режим работы. Бердыбек САПАРБАЕВ посоветовал предприятиям быть более расторопными. - Подготовка техники у вас неплохая. Однако вчера вы оказались не готовы к внезапному снегопаду. Было много нареканий от населения. Инертные материалы вы должны заготовить полностью. Ваша работа должна вестись по определенному графику. Городской акимат должен контролировать – какая техника сколько работы проделала за день, - отметил Бердыбек САПАРБАЕВ. Кроме того, глава региона поручил замакиму города Нагымжану АЛДИЯРОВУ разработать график работы подрядчиков и наладить над ними контроль. Всего, как отмечают в акимате г. Актобе, очистку общих дорог и тротуаров, протяженностью 647 километров, в областном центре выполняют 14 подрядных организаций. Мобилизованы 240 единиц спецтехники: 86 грузовых машин, 60 единиц снегоочистительной техники, 18 пескоразбрызгивателей, 32 грузопогрузчика.