31 октября сотрудники АО "ЖТЭ" и ДАРЕМ посетили ряд объектов и ознакомились с ходом исполнения инвестиционной программы на 2016 год. Первый объект - это тепломагистраль №7 по улице Темира Масина. Трубопровод, который здесь заменили, уже давно изношен, срок его эксплуатации составлял 26 лет. Коммунальщики говорят, что в период отопительного сезона, на этом участке труба доставляла немало хлопот, поэтому было принято решение произвести замену 484 метров тепломагистрали по программе «Нурлы жол». - На сегодняшний день на этом участке прокладка трубопровода завершена, тепло и горячую воду в дома мы подали, и сейчас ведутся земляные работы. До конца ноября все работы будут завершены. К этой тепломагистрали подключены дома, расположенные в районе завода "Зенит". Это порядка 50 домов, - рассказалТакже был продемонстрирован современный пластинчатый водоподогреватель отечественной сборки. Такие аппараты начали устанавливать с 2003 года по инвестпрограмме, их срок эксплуатации 10 лет. Стоимость этого оборудования зависит от нагрузки, и порою доходит до полутора миллиона тенге. - Преимущество в том, что такой водонагреватель эффективен и занимает маленькую площадь. Раньше стояли большие, часто были утечки, сейчас этого нет. Вода проходит по этим пластиночкам, которые имеют определенный ход, - сообщила. Стоит отметить, что в некоторых домах Уральска уже установлены счетчики на тепло. К примеру, жильцы дома №7 в 4 микрорайоне с ноября будут оплачивать за отопление согласно показаниям прибора учета тепла. - Есть дома, где в отопительный сезон экономия составляет 70-80 тенге за квадратный метр, но все зависит от людей и работы КСК. Если в каждом доме будут производиться теплосберегающие работы, то экономии можно добиться до 50%, а если в домах подвалы не заперты, двери и окна в подъездах открыты настежь, то тепло будет уходить. И часть домов будут оплачивать больше, чем по тарифу, - отметил Бекболат КАМЕШОВ. К слову, всего по инвестпрограмме в текущем году по городу было установлено 239 приборов учета тепла, и на сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы. Всего в многоэтажных домах установлен 671 прибор учета тепла, 556 из них установлены за счет средств АО «Жайыктеплоэнерго». В планах у коммунальщиков в 2017 году на 100% обеспечить город приборами учета тепла.